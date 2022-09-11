За первые два часа на выборах главы Бурятии проголосовало более 46 тысяч человек
Свыше 46 тысяч человек приняли участие в выборах главы Бурятии к 10 утра по местному времени с учётом досрочного голосования. Такие цифры озвучил председатель региональной избирательной комиссии Александр Акчурин.
Свои голоса отдали 46 371 человек, это 6,71% от общего числа избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Окинском (39%), Закаменском (26,23%) и Еравнинском (18,8%) районах.
По словам Акчурина, выборы проходят в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.
Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.