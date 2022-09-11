За первые два часа на выборах главы Бурятии проголосовало более 46 тысяч человек

Свыше 46 тысяч человек приняли участие в выборах главы Бурятии к 10 утра по местному времени с учётом досрочного голосования. Такие цифры озвучил председатель региональной избирательной комиссии Александр Акчурин.

Свои голоса отдали 46 371 человек, это 6,71% от общего числа избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Окинском (39%), Закаменском (26,23%) и Еравнинском (18,8%) районах.

По словам Акчурина, выборы проходят в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.