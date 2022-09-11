В Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании
В Москве на выборах муниципальных депутатов уже более 1,5 миллиона граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании. Как следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за ходом выборов, столько жителей столицы получили электронные бланки.
Так, по состоянию на 07:40 мск в системе их зарегистрировано 1 506 600. Почти 1,5 миллиона из числа получивших уже проголосовали.
Муниципальные выборы в Москве в этом году проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Отдать голос можно в течение трёх дней. Сегодняшний — завершающий.
Как сообщал Лайф, и президент России Владимир Путин принял участие в выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер прошёл процедуру волеизъявления с помощью дистанционного электронного голосования. После этого он обратился к россиянам, отметив удобство ДЭГ.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков