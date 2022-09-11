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11 сентября, 10:08

Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на дизель-генераторы

Рогов: Энергообеспечение Запорожской АЭС идёт за счёт дизель-генераторов

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что энергообеспечение собственных нужд ЗАЭС после отключения последнего (шестого) энергоблока происходит за счёт дизель-генераторов. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Было принято решение об отключении шестого энергоблока и переведении его в наиболее безопасное состояние — это режим так называемой холодной остановки. Это подразумевает, что сейчас обеспечение атомной станции происходит за счёт дизель-генераторов", — пояснил Рогов, отметив, что данные агрегаты вырабатывают необходимый для технологических процессов на АЭС объём энергии.

Он отметил, что атомную электростанцию нельзя просто так включить или выключить, поскольку это очень сложный технологический процесс, требующий участия специалистов и подачи электроэнергии. Рогов также добавил, что два эксперта МАГАТЭ, оставшиеся работать на ЗАЭС, в данный момент продолжают находиться на объекте.

Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска шестого блока ЗАЭС

Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска шестого блока ЗАЭС

Об остановке последнего работавшего энергоблока ЗАЭС стало известно сегодня утром. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около четырёх утра по московскому времени.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова

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