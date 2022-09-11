Власти Запорожья сообщили о переводе ЗАЭС на дизель-генераторы

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что энергообеспечение собственных нужд ЗАЭС после отключения последнего (шестого) энергоблока происходит за счёт дизель-генераторов. Соответствующее заявление он сделал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Было принято решение об отключении шестого энергоблока и переведении его в наиболее безопасное состояние — это режим так называемой холодной остановки. Это подразумевает, что сейчас обеспечение атомной станции происходит за счёт дизель-генераторов", — пояснил Рогов, отметив, что данные агрегаты вырабатывают необходимый для технологических процессов на АЭС объём энергии.

Он отметил, что атомную электростанцию нельзя просто так включить или выключить, поскольку это очень сложный технологический процесс, требующий участия специалистов и подачи электроэнергии. Рогов также добавил, что два эксперта МАГАТЭ, оставшиеся работать на ЗАЭС, в данный момент продолжают находиться на объекте.