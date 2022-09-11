Последний работавший энергоблок Запорожской АЭС остановлен

Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции, единственный из оставшихся в рабочем состоянии, был остановлен. Об этом сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", — приводит его слова "Интерфакс".

Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около четырёх утра по московскому времени.