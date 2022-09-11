Последний работавший энергоблок Запорожской АЭС остановлен
Шестой энергоблок ЗАЭС. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции, единственный из оставшихся в рабочем состоянии, был остановлен. Об этом сообщил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Блок остановлен, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние", — приводит его слова "Интерфакс".
Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около четырёх утра по московскому времени.
Как сообщал Лайф, ранее в Администрации Запорожской области заявили, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток энергии с ЗАЭС: украинская сторона намеренно не принимала электричество, хотя возможность подавать его была.