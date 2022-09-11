НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 05:24

В Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона

В Республике Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона. Работу начали 503 участка, три из которых являются временными, сообщает ТАСС.

Всего в регионе проходят восемь избирательных кампаний: выборы главы республики, дополнительные выборы депутата в региональный парламент и шесть муниципальных кампаний. Участки будут работать до 20:00 по московскому времени.

Помещения для голосования оснащены кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации. Всего в Марий Эл 530 425 избирателей, из которых 6581 будет голосовать впервые. На участках присутствует 593 наблюдателя, из них 480 — от Общественной палаты региона, 67 — от кандидатов и 46 — от политических партий.

Для обеспечения безопасности и порядка на участках дежурит более двух тысяч сотрудников полиции.

За первые два часа на выборах главы Бурятии проголосовало более 46 тысяч человек

За первые два часа на выборах главы Бурятии проголосовало более 46 тысяч человек

Ранее эксперты НОМ оценили итоги первого дня голосования на выборах в России. Общественные наблюдатели, электоральные эксперты демонстрируют профессионализм и оперативность в реагировании на возникающие риски и проблемы, рассказал член СПЧ Александр Брод.

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

Обложка ©

VK / Центральная избирательная комиссия Марий Эл

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров