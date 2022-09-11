В Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона

В Республике Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона. Работу начали 503 участка, три из которых являются временными, сообщает ТАСС.

Всего в регионе проходят восемь избирательных кампаний: выборы главы республики, дополнительные выборы депутата в региональный парламент и шесть муниципальных кампаний. Участки будут работать до 20:00 по московскому времени.

Помещения для голосования оснащены кнопками тревожной сигнализации и средствами видеофиксации. Всего в Марий Эл 530 425 избирателей, из которых 6581 будет голосовать впервые. На участках присутствует 593 наблюдателя, из них 480 — от Общественной палаты региона, 67 — от кандидатов и 46 — от политических партий.

Для обеспечения безопасности и порядка на участках дежурит более двух тысяч сотрудников полиции.

Ранее эксперты НОМ оценили итоги первого дня голосования на выборах в России. Общественные наблюдатели, электоральные эксперты демонстрируют профессионализм и оперативность в реагировании на возникающие риски и проблемы, рассказал член СПЧ Александр Брод.