Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован
Работа пожарных при тушении ТЦ "Меркурий" в Уфе. Обложка © Telegram-канал MЧС Башкортостан
Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале главка МЧС по Башкирии.
"В 09:19 (07:19 мск) в ТРЦ "Меркурий" объявлена полная ликвидация пожара", — сказано в сообщении.
Лайф напоминает, что пожар начался вечером 9 сентября в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание началось на втором этаже, а затем пожар перекинулся на всё здание ТЦ "Меркурий".