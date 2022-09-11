Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале главка МЧС по Башкирии.

Лайф напоминает, что пожар начался вечером 9 сентября в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание началось на втором этаже, а затем пожар перекинулся на всё здание ТЦ "Меркурий".