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11 сентября, 05:38

Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован

<p>Работа пожарных при тушении ТЦ "Меркурий" в Уфе. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/mchsrb01/1795" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MЧС Башкортостан</a></p>

Работа пожарных при тушении ТЦ "Меркурий" в Уфе. Обложка © Telegram-канал MЧС Башкортостан

Крупный пожар в торговом центре "Меркурий" в Уфе ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале главка МЧС по Башкирии.

"В 09:19 (07:19 мск) в ТРЦ "Меркурий" объявлена полная ликвидация пожара", — сказано в сообщении.

Стала известна возможная причина пожара в ТРЦ в Уфе

Стала известна возможная причина пожара в ТРЦ в Уфе

Лайф напоминает, что пожар начался вечером 9 сентября в Орджоникидзевском районе Уфы. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщалось, что возгорание началось на втором этаже, а затем пожар перекинулся на всё здание ТЦ "Меркурий".

Артур Лапсаков

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