Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска шестого блока ЗАЭС

Остановка последнего блока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, есть возможность его перезапустить. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявил член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Он остановлен контролируемо. Он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. <…> Атомная станция на протяжении более чем трёх суток работала на предельно низкой мощности — от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1000 МВт", — сказал он.

Рогов подчеркнул, что такая работа была очень вредной, поэтому и приняли решение остановить энергоблок. Теперь специалисты осматривают станцию, по их вердикту станет ясно, как сохранить АЭС. При этом электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, жилой сектор полностью обеспечен электричеством.