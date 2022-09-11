Власти Запорожья заявили о возможности перезапуска шестого блока ЗАЭС
Рогов: Остановка последнего работавшего блока Запорожской АЭС была контролируемой
Остановка последнего блока Запорожской атомной электростанции была контролируемой, есть возможность его перезапустить. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" заявил член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Он остановлен контролируемо. Он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. <…> Атомная станция на протяжении более чем трёх суток работала на предельно низкой мощности — от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1000 МВт", — сказал он.
Рогов подчеркнул, что такая работа была очень вредной, поэтому и приняли решение остановить энергоблок. Теперь специалисты осматривают станцию, по их вердикту станет ясно, как сохранить АЭС. При этом электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, жилой сектор полностью обеспечен электричеством.
Об остановке последнего работавшего энергоблока ЗАЭС стало известно сегодня утром. Отключение было проведено в мягком, безопасном режиме около четырёх утра по московскому времени.
ТАСС / Сергей Мальгавко