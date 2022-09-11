Памфилова: Избирательная кампания в России проходит спокойно

Голосование на выборах в России проходит спокойно. Об этом заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Кампания продолжает идти вполне достойно, спокойно, но и конкурентно, оживлённо, мы это наблюдаем", — сказала она.

По словам главы ЦИК, в течение двух дней жалобы поступили только из десяти регионов, то есть из 72 оставшихся информации о нарушениях не поступало.

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.