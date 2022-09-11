Памфилова: Избирательная кампания в России проходит спокойно
Голосование на выборах в России проходит спокойно. Об этом заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Кампания продолжает идти вполне достойно, спокойно, но и конкурентно, оживлённо, мы это наблюдаем", — сказала она.
По словам главы ЦИК, в течение двух дней жалобы поступили только из десяти регионов, то есть из 72 оставшихся информации о нарушениях не поступало.
Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Сайт ЦИК РФ