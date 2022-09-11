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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 10:23

Москалькова проголосовала на выборах через систему ДЭГ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проголосовала на выборах. Об этом она сообщила журналистам в ходе рабочей поездки во Владивосток.

"Проголосовала. Электронно", — сказала она.

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Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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