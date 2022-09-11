Глава Омской области Бурков проголосовал на выборах депутатов горсовета

Сегодня жители Омска избирают 40 депутатов постоянно действующего представительного выборного коллегиального органа местного самоуправления города. Проголосовал и губернатор региона Александр Бурков. Он подчеркнул важность того, чтобы сегодня в горсовете работали люди, которые несут ответственность за каждый микрорайон. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Александр Бурков пришёл на свой избирательный участок утром. Получив свой бюллетень, он заполнил его в кабинке и затем опустил в электронный комплекс для обработки избирательных бюллетеней. В этом году выборы в Омский городской совет проходят по мажоритарной системе", — говорится в сообщении.

По словам Буркова, городской совет является одним из ключевых органов власти в Омске, поэтому очень важно, чтобы там работали люди, знающие свою территорию и делающие настоящие дела, а также они должны нести ответственность за каждый микрорайон, иметь стратегию развития округов. Депутатам также следует понимать, какие меры принимать в ближайшие пять лет, а именно где и как ремонтировать детские и спортивные площадки или где не хватает объектов дошкольного и дополнительного образования. Причём все эти планы должны быть согласованы с избирателями, подчеркнул губернатор. По его словам, в условиях голосования в горсовет придут люди, большинство из которых на самом деле занимаются хозяйством, знают особенности той или иной территории и потребности местных жителей. Самое главное, добавил Бурков, чтобы они жили в интересах своего округа.

"Задача будущих депутатов привлекать бюджетные средства из областного и городского бюджетов, но и в то же время привлекать и внебюджетные средства. Многие это умеют и хорошо справляются. И когда мы видим хозяйственников в качестве депутатов, они, конечно, начинают конкурировать за бюджетные средства уже среди своих округов", — подчеркнул губернатор.