Американский политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на нефть из России

Идея властей США ввести потолок цен на российскую нефть является ошибочной стратегией и безумием. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил американский политолог Стефан Эберт.

"Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие, как свободная торговля. И это ещё практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие", — сказал он.

По словам эксперта, эта мера является продолжением экономической войны, её США ведут с Венесуэлой, Кубой и Ираном. Эберт также обратил внимание на намерение Минфина США ввести санкции в отношении компаний, которые будут скрывать происхождение нефти. А ещё США давили на другие страны "Большой семёрки", чтобы те поддержали идею потолка цен, указал он. Всё дело в том, что Вашингтон призывал Европу отказаться от покупки российских углеводородов. И здесь речь идёт уже об очень плохих последствиях, подчеркнул Эберт. Эксперт также отметил, что не понимает, как Соединённые Штаты собираются контролировать происхождение нефтяных поставок.