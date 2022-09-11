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11 сентября, 07:02

Американский политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на нефть из России

Идея властей США ввести потолок цен на российскую нефть является ошибочной стратегией и безумием. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил американский политолог Стефан Эберт.

"Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие, как свободная торговля. И это ещё практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие", — сказал он.

По словам эксперта, эта мера является продолжением экономической войны, её США ведут с Венесуэлой, Кубой и Ираном. Эберт также обратил внимание на намерение Минфина США ввести санкции в отношении компаний, которые будут скрывать происхождение нефти. А ещё США давили на другие страны "Большой семёрки", чтобы те поддержали идею потолка цен, указал он. Всё дело в том, что Вашингтон призывал Европу отказаться от покупки российских углеводородов. И здесь речь идёт уже об очень плохих последствиях, подчеркнул Эберт. Эксперт также отметил, что не понимает, как Соединённые Штаты собираются контролировать происхождение нефтяных поставок.

"Мы будем бороться с Индией? Я как-то сомневаюсь, потому что в мире есть страны, которые с нами, — ЕС, Япония, — а есть остальной мир, то есть две трети населения земного шара. Теоретически я не знаю, как они будут следить", — подчеркнул политолог.

Эксперт заявил, что реакция США на потолок цен на российскую нефть грозит мировой войной

Эксперт заявил, что реакция США на потолок цен на российскую нефть грозит мировой войной

Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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