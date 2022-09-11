Американский политолог Эберт назвал безумием введение потолка цен на нефть из России
Идея властей США ввести потолок цен на российскую нефть является ошибочной стратегией и безумием. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил американский политолог Стефан Эберт.
"Я думаю, что очень ошибочный подход. Как я понимаю, есть такое понятие, как свободная торговля. И это ещё практикуется по всему миру. Так что потолок цен на какой-то товар — это безумие", — сказал он.
По словам эксперта, эта мера является продолжением экономической войны, её США ведут с Венесуэлой, Кубой и Ираном. Эберт также обратил внимание на намерение Минфина США ввести санкции в отношении компаний, которые будут скрывать происхождение нефти. А ещё США давили на другие страны "Большой семёрки", чтобы те поддержали идею потолка цен, указал он. Всё дело в том, что Вашингтон призывал Европу отказаться от покупки российских углеводородов. И здесь речь идёт уже об очень плохих последствиях, подчеркнул Эберт. Эксперт также отметил, что не понимает, как Соединённые Штаты собираются контролировать происхождение нефтяных поставок.
"Мы будем бороться с Индией? Я как-то сомневаюсь, потому что в мире есть страны, которые с нами, — ЕС, Япония, — а есть остальной мир, то есть две трети населения земного шара. Теоретически я не знаю, как они будут следить", — подчеркнул политолог.
Напомним, главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.
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