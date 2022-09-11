Наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью
Глава Общественного штаба Ковалёв: Ночью на участках выборов в Москве не было нарушений
Нарушений на избирательных участках в Москве минувшей ночью выявлено не было. Об этом заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.
"Если говорить про ночь — она прошла без происшествий, на всех участках была картинка, наблюдатели смотрели, никаких задымлений, никаких проблем со связью не было", — сказал он журналистам.
Самым большим событием ночной смены стал приход кинолога с собакой на один из участков, добавил Ковалёв. Также не зафиксировано аномальных скачков и чрезвычайных ситуаций по дистанционному электронному голосованию. Утром 11 сентября были небольшие волнения, указал глава штаба, однако они были не массовые.
Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
VK / Общественный штаб