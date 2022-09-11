Наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью

Нарушений на избирательных участках в Москве минувшей ночью выявлено не было. Об этом заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

"Если говорить про ночь — она прошла без происшествий, на всех участках была картинка, наблюдатели смотрели, никаких задымлений, никаких проблем со связью не было", — сказал он журналистам.

Самым большим событием ночной смены стал приход кинолога с собакой на один из участков, добавил Ковалёв. Также не зафиксировано аномальных скачков и чрезвычайных ситуаций по дистанционному электронному голосованию. Утром 11 сентября были небольшие волнения, указал глава штаба, однако они были не массовые.

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.