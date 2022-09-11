Явка на выборах губернатора Томской области к полудню составила 18,05%

Явка на двухдневных выборах губернатора Томской области к 12:00 по местному времени (08:00 мск) составила 18,05%. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

В телеграм-канале была опубликована таблица об участии избирателей в выборах. Свой голос уже отдали 131 784 человека, что составляет 18,05%. За субботу явка составила 13,25%. Всего в регионе открыто 765 участков для голосования.

Ранее Лайф писал, что в Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона. Всего в республике 530 425 избирателей, из которых 6581 будет голосовать впервые.