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11 сентября, 06:13

Явка на выборах губернатора Томской области к полудню составила 18,05%

Явка на двухдневных выборах губернатора Томской области к 12:00 по местному времени (08:00 мск) составила 18,05%. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

В телеграм-канале была опубликована таблица об участии избирателей в выборах. Свой голос уже отдали 131 784 человека, что составляет 18,05%. За субботу явка составила 13,25%. Всего в регионе открыто 765 участков для голосования.

За первые два часа на выборах главы Бурятии проголосовало более 46 тысяч человек

За первые два часа на выборах главы Бурятии проголосовало более 46 тысяч человек

Ранее Лайф писал, что в Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона. Всего в республике 530 425 избирателей, из которых 6581 будет голосовать впервые.

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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Telegram-канал Избирательной комиссии Томской области

Артур Лапсаков

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