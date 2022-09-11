Явка на выборах губернатора Томской области к полудню составила 18,05%
Явка на двухдневных выборах губернатора Томской области к 12:00 по местному времени (08:00 мск) составила 18,05%. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.
В телеграм-канале была опубликована таблица об участии избирателей в выборах. Свой голос уже отдали 131 784 человека, что составляет 18,05%. За субботу явка составила 13,25%. Всего в регионе открыто 765 участков для голосования.
Ранее Лайф писал, что в Марий Эл открылись избирательные участки на выборах главы региона. Всего в республике 530 425 избирателей, из которых 6581 будет голосовать впервые.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Telegram-канал Избирательной комиссии Томской области