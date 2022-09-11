Гинцбург назвал "омикрон" в четыре раза более заразным первоначального штамма ковида

Штамм коронавируса "омикрон" в четыре раза заразнее уханьского варианта. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Омикрон-штамм гораздо более заразный. Один заражённый уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, омикрон-штаммом — 8–9. Он в четыре раза заразнее", — сказал учёный.

Именно из-за такой заразности "омикрона" фиксируется рост заболеваемости и смертности. По словам Гинцбурга, эффективность вакцин против этого варианта ковида снижается в 30–35 раз, "Спутника V" — в десять раз. Следовательно, препарат российского производства в 3–3,5 раза лучше западных, подчеркнул специалист.