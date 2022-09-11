НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 06:50

Гинцбург назвал "омикрон" в четыре раза более заразным первоначального штамма ковида

Штамм коронавируса "омикрон" в четыре раза заразнее уханьского варианта. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Омикрон-штамм гораздо более заразный. Один заражённый уханьским штаммом мог заразить в среднем два человека, омикрон-штаммом — 8–9. Он в четыре раза заразнее", — сказал учёный.

Именно из-за такой заразности "омикрона" фиксируется рост заболеваемости и смертности. По словам Гинцбурга, эффективность вакцин против этого варианта ковида снижается в 30–35 раз, "Спутника V" — в десять раз. Следовательно, препарат российского производства в 3–3,5 раза лучше западных, подчеркнул специалист.

Раскрыты сроки регистрации антиковидной вакцины из вирусоподобных частиц

Раскрыты сроки регистрации антиковидной вакцины из вирусоподобных частиц

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал условие, при котором новый штамм вытеснит "омикрон". По его словам, такое может произойти, когда у людей появится к нему иммунитет.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров