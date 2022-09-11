В Москве разыграли ещё 30 внедорожников среди участников онлайн-голосования

Ещё 30 автомобилей Niva Legend разыграли в рамках акции "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. Розыгрыш прошёл в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Обладателями машин могли стать москвичи, проголосовавшие с 20:01 мск 9 сентября до 20:00 мск 10 сентября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел.