В Москве разыграли ещё 30 внедорожников среди участников онлайн-голосования
Ещё 30 автомобилей Niva Legend разыграли в рамках акции "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. Розыгрыш прошёл в прямом эфире телеканала "Москва 24".
Обладателями машин могли стать москвичи, проголосовавшие с 20:01 мск 9 сентября до 20:00 мск 10 сентября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел.
Таким образом, осталось разыграть ещё 20 внедорожников среди онлайн-избирателей, которые отдадут голоса с 20:00 10 сентября до 20:00 11 сентября. Заключительный розыгрыш пройдёт в понедельник.
Накануне, 10 сентября, состоялся розыгрыш первых 50 автомобилей Niva Legend среди участников онлайн-голосования. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, выиграл ли что-нибудь Владимир Путин в результате дистанционного электронного голосования.
ТАСС / Сергей Савостьянов