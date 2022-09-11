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11 сентября, 07:21

В Москве разыграли ещё 30 внедорожников среди участников онлайн-голосования

Ещё 30 автомобилей Niva Legend разыграли в рамках акции "Миллион призов" среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. Розыгрыш прошёл в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Обладателями машин могли стать москвичи, проголосовавшие с 20:01 мск 9 сентября до 20:00 мск 10 сентября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел.

Таким образом, осталось разыграть ещё 20 внедорожников среди онлайн-избирателей, которые отдадут голоса с 20:00 10 сентября до 20:00 11 сентября. Заключительный розыгрыш пройдёт в понедельник.

Наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью

Наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью

Накануне, 10 сентября, состоялся розыгрыш первых 50 автомобилей Niva Legend среди участников онлайн-голосования. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал Лайфу, выиграл ли что-нибудь Владимир Путин в результате дистанционного электронного голосования.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Артур Лапсаков

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