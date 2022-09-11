Marvel опубликовала первый трейлер сериала "Секретное вторжение" про Ника Фьюри

На фестивале D23 Expo Marvel Studios показала первый трейлер нового сериала "Секретное вторжение". Киностудия уже опубликовала ролик на YouTube-канале.

Премьера сериала запланирована на 2023 год. Он стартует на стриминговом сервисе Disney+. Основой проекта стали комиксы Marvel. Как отмечает портал Game Mag, история расскажет про Ника Фьюри и Скруллов. Главные роли в сериале исполнят Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Адир, Киллиан Скотт, Кристофер Макдональд и Кармен Эджого.