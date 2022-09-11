Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона. По данным ТАСС, сделал он это на избирательном участке № 1331 в гимназии № 104 в Екатеринбурге.

"Хорошее, бодрое настроение. <…> Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, понятно, что нужно выбор этот сделать, чтобы область развивалась", — сказал Куйвашев журналистам после голосования.

По состоянию на 10:00 (8:00 мск) явка избирателей в регионе составляла 3,70%, свои голоса отдали 122 179 человек, передаёт Избирательная комиссия Свердловской области.