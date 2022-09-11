Куйвашев проголосовал на выборах главы Свердловской области
Действующий глава Свердловской области Куйвашев проголосовал на выборах губернатора
Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал на выборах главы региона. По данным ТАСС, сделал он это на избирательном участке № 1331 в гимназии № 104 в Екатеринбурге.
"Хорошее, бодрое настроение. <…> Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области, понятно, что нужно выбор этот сделать, чтобы область развивалась", — сказал Куйвашев журналистам после голосования.
По состоянию на 10:00 (8:00 мск) явка избирателей в регионе составляла 3,70%, свои голоса отдали 122 179 человек, передаёт Избирательная комиссия Свердловской области.
В мае этого года в ходе онлайн-разговора с Евгением Куйвашевым президент России Владимир Путин выразил надежду, что губернатор продолжит работу во главе Свердловской области. Куйвашев занимает эту должность с мая 2012 года.