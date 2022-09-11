Мизулина заявила о полном провале попыток Запада вмешаться в выборы в России

Попытки Запада вмешаться в голосование на выборах в России полностью провалились. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Ход голосования идёт спокойно, серьёзных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", — сказала она на брифинге.

По словам Мизулиной, количество фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.