Мизулина заявила о полном провале попыток Запада вмешаться в выборы в России
Попытки Запада вмешаться в голосование на выборах в России полностью провалились. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"Ход голосования идёт спокойно, серьёзных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", — сказала она на брифинге.
По словам Мизулиной, количество фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.
Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.