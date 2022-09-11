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11 сентября, 07:43

Мизулина заявила о полном провале попыток Запада вмешаться в выборы в России

Попытки Запада вмешаться в голосование на выборах в России полностью провалились. Об этом заявила глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Ход голосования идёт спокойно, серьёзных провокаций и инцидентов нами не отмечено. На данный момент попытки наших заокеанских коллег вмешаться в наши выборы полностью провалились", — сказала она на брифинге.

По словам Мизулиной, количество фейков о выборах с субботы снизилось примерно в четыре раза.

Наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью

Наблюдатели не нашли нарушений на избирательных участках в Москве ночью

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что к наблюдателям на избирательных участках прислушиваются и оперативно решают проблемы. Они, по его словам, прежде всего касаются организационных и технических вопросов.

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

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VK / Лига безопасного Интернета

Артур Лапсаков

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