В Китае заявили, что боевой потенциал США находится под угрозой

Военной промышленности США будет трудно найти альтернативу китайским компонентам из редкоземельных металлов, из-за чего боевой потенциал страны и её союзников окажется под угрозой. Об этом в интервью государственной газете КНР Global Times заявил китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.

"Китай имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому в настоящее время США будет очень сложно заменить все китайские продукты из редкоземельных металлов во всем высокотехнологичном оборудовании", — сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, даже если Соединённые Штаты смогут найти краткосрочную замену китайской продукции, это приведёт к увеличению расходов. Он добавил, что если Вашингтон не справится с поиском компонентов по сопоставимой цене, в большом количестве и хорошего качества, то это может повлиять на поставки F-35, что станет ударом по боевым возможностям ВС США и союзников.