Персонал и пациентов саратовской больницы эвакуировали из-за пожара в подвале

В университетской клинической больнице в Саратове произошёл пожар, пациентов и персонал эвакуировали из здания. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Минздрава Саратовской области Олег Костин.

Пожарные ликвидируют возгорание в подвале хирургического корпуса больницы в Саратове. Видео © Telegram / Солнечный Саратов

"10:25 (9:25 мск. — Прим. Лайфа), г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 137, СГМУ, университетская клиническая больница № 1 им. С.Р. Миротворцева. В хирургическом корпусе (корпус № 1) в подвальном помещении наблюдается сильное задымление", — написал он.

В настоящий момент на месте работают пожарные, а также производится эвакуация персонала и пациентов. Туда же направляется врачебная бригада скорой помощи саратовской областной станции. Пострадавших в результате пожара нет, добавил министр. По данным ГУ МЧС РФ по региону, возгорание в подвальном помещении хирургического корпуса больницы на площади пять квадратных метров пожарным удалось локализовать в 10:33 (9:33 мск).