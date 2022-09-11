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11 сентября, 07:31

Ubisoft анонсировала ещё три игры во вселенной Assassin's Creed

Французская компания – разработчик компьютерных игр Ubisoft анонсировала ещё три проекта по вселенной Assassin's Creed. Об этом стало известно на презентации Ubisoft Forward.

Так, публике представили мобильный AAA-проект Assassin's Creed Jade, действие которого развернётся в Китае. Со слов разработчиков, его выход запланирован "в ближайшее время". Также в Ubisoft показали Assassin's Creed Red от авторов Odyssey, которая окунёт игроков в мир времён феодальной Японии. Кроме того, в компании рассказали об Assassin's Creed Hexe, связанной со средневековой охотой на ведьм. Утверждается, что она станет самой мрачной игрой серии. Других подробностей о ней пока не известно.

Игры с кодовыми названиями Red и Hexe появятся на ПК и консолях. Кроме того, оба проекта станут частью Assassin's Creed: Infinity — общей структуры, которая объединит будущие релизы и послужит своеобразной площадкой для взаимодействия геймеров. Представители Ubisoft подробно не раскрыли деталей работы Infinity, однако отметили, что ищут возможность с помощью сервиса преподнести игрокам новый мультиплеерный опыт.

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Ранее Лайф рассказывал, что Ubisoft показала первый трейлер Assassin’s Creed Mirage. Место действия — средневековый Багдад. Главный герой — Басим ибн Исхак — мастер-ассасин из Аббасидского халифата, а также наследник воспоминаний одного из ключевых персонажей серии — Локи.

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Ubisoft

Григорий Воронцов

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