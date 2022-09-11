Португалия отказала россиянам в "золотых визах" с начала "Операции Z"
Publico: Португалия с февраля не выдала ни одной "золотой визы" россиянам
Португалия перестала выдавать "золотые визы" всем гражданам России, которые запросили их после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета Publico.
По данным издания, с конца февраля, когда власти страны приостановили рассмотрение заявок россиян на получение таких документов, по август в Службу по делам иностранцев и границ поступило десять запросов от граждан РФ на предоставление ВНЖ в обмен на инвестиции. Однако все эти обращения были отклонены.
Ранее Лайф рассказывал, что Совет ЕС утвердил полную приостановку упрощённого визового режима с РФ с 12 сентября. В документе уточняется, что на россиян будут распространяться общие правила визового кодекса. При этом Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября закроют въезд россиянам с любыми шенгенскими визами.
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