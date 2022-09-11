Португалия отказала россиянам в "золотых визах" с начала "Операции Z"

Португалия перестала выдавать "золотые визы" всем гражданам России, которые запросили их после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета Publico.

По данным издания, с конца февраля, когда власти страны приостановили рассмотрение заявок россиян на получение таких документов, по август в Службу по делам иностранцев и границ поступило десять запросов от граждан РФ на предоставление ВНЖ в обмен на инвестиции. Однако все эти обращения были отклонены.