N-tv: Бербок ушла от вопроса Кулебы о поставках танков Leopard Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок не дала чёткого ответа на вопрос украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках Украине танков Leopard. Об этом сообщил телеканал N-tv.

"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами", — ответила она на вопрос Кулебы.

На протяжении всего визита Бербок в Киев тема вооружения Украины поднималась не единожды. Однако, по словам журналистов, министр уклонялась от заявлений властей Незалежной, проявляла сдержанность по данному вопросу.