N-tv: Бербок ушла от вопроса Кулебы о поставках танков Leopard Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок не дала чёткого ответа на вопрос украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках Украине танков Leopard. Об этом сообщил телеканал N-tv.
"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами", — ответила она на вопрос Кулебы.
На протяжении всего визита Бербок в Киев тема вооружения Украины поднималась не единожды. Однако, по словам журналистов, министр уклонялась от заявлений властей Незалежной, проявляла сдержанность по данному вопросу.
Напомним: Бербок 10 сентября во второй раз после начала российской спецоперации прибыла в Киев, где выразила поддержку украинцам. В столице Незалежной она намерена провести переговоры с коллегой — Дмитрием Кулебой.
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