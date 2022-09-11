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11 сентября, 09:56

N-tv: Бербок ушла от вопроса Кулебы о поставках танков Leopard Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок не дала чёткого ответа на вопрос украинского коллеги Дмитрия Кулебы о поставках Украине танков Leopard. Об этом сообщил телеканал N-tv.

"По мере изменения ситуации на местах мы всегда рассматриваем возможность оказания поддержки и будем обсуждать дальнейшие шаги вместе с нашими партнёрами", — ответила она на вопрос Кулебы.

На протяжении всего визита Бербок в Киев тема вооружения Украины поднималась не единожды. Однако, по словам журналистов, министр уклонялась от заявлений властей Незалежной, проявляла сдержанность по данному вопросу.

Политолог назвал истинную цель визита главы МИД ФРГ Бербок в Киев

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Напомним: Бербок 10 сентября во второй раз после начала российской спецоперации прибыла в Киев, где выразила поддержку украинцам. В столице Незалежной она намерена провести переговоры с коллегой — Дмитрием Кулебой.

Обложка ©

Getty Images / Bernd von Jutrczenka / picture alliance

Светлана Оперук

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