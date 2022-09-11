В День танкиста в Ивангороде открыли памятник Т-34

В Ивангороде Ленинградской области в День танкиста открыли памятник Т-34, который был восстановлен по предложению главы Минобороны России Сергея Шойгу. Как сообщили в ведомстве, сооружение создано в ответ на демонтаж похожего мемориала властями Эстонии.

Памятник в Ивангороде открыл заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. В торжественной церемонии участвовали также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, общественники эстонской Нарвы, ветераны и местные жители.

"Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершённый акт государственного вандализма Правительства Эстонии. "Нарвский танк", поставленный в память о форсировании 25–26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарвы, — это был единственный подобный памятник времён Великой Отечественной войны на территории Эстонии", — отметил Булгаков.

Он подчеркнул, что памятник в Нарве был демонтирован без учёта мнения местных жителей. В оборонном ведомстве также рассказали, что танк открыт с обозначением "временно", поскольку руководство Минобороны планирует, что сооружение вернётся на прежнее место в эстонском городе.

Кроме того, там напомнили, что установленная в Ивангороде техника несколько раз возглавляла парады Победы. После 1985 года она была основательно отремонтирована и находилась на базе хранения российского оборонного ведомства.