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11 сентября, 09:43

Карпин заявил, что не считает Федуна знаковой фигурой российского футбола

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не считает бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна знаковой фигурой в российском футболе.

"А что знакового? Бесков знаковый, Романцев — да. Колосков — да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть — в чём знаковость?", — заявил Карпин в интервью "РБ-Спорт".

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Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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