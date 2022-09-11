Карпин заявил, что не считает Федуна знаковой фигурой российского футбола

Главный тренер "Ростова" и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не считает бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна знаковой фигурой в российском футболе.

"А что знакового? Бесков знаковый, Романцев — да. Колосков — да. Футболисты. А владелец клуба, который вкладывал деньги просто потому, что у его компании они есть — в чём знаковость?", — заявил Карпин в интервью "РБ-Спорт".