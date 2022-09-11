Политолог: В Европе началась паника из-за прекращения существования энергоресурсов

Изначально Европа хотела перейти на "зелёную энергетику", но потом ситуация изменилась и на рынках началась паника из-за прекращения существования дополнительных источников энергии. Таким образом в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал слова экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль о том, что именно европейские политики спровоцировали кризис в сфере электроэнергетики.

"Европа обещала перейти на зелёную энергетику и потратила на это много денег. Это привело к удорожанию энергетики и ориентировалось на то, что поставки из России энергоносителей будут происходить по тем же ценам и в тех же условиях", — подчеркнул эксперт.

Ситуация, продолжил он, в результате изменилась: паника началась на рынках из-за прекращения существования дополнительных источников энергии, которые были необходимы. Брутер уверен, что именно поэтому Германия хочет снова включить атомные станции. Такие намерения демонстрируют дефицит энергии и необходимость заменять источники, которые выбыли.