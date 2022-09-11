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11 сентября, 09:38

В Координационном центре мусульман Северного Кавказа осудили автокефалию Латвийской церкви

КЦМСК: Автокефалия Латвийской церкви противоречит всем нормам в международном праве

Признание Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата — противоречие всем нормам, принятым в международном праве. Об этом заявили в Координационном центре мусульман Северного Кавказа.

"В очередной раз мы становимся свидетелями нарушения, так называемыми западными странами прав и свобод простых граждан. Печально, что политически мотивированные античеловеческие решения западных стран становятся нормой. К сожалению, подобные решения теперь коснулись и религиозных деятелей, что вызывает глубокое разочарование и осуждение", — отметили в сообщении.

В организации подчеркнули, что один из принципов религиозной свободы — невмешательство государства во внутреннее управление и соблюдение определённой автономии религиозной организации.

В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

В РПЦ отреагировали на "автокефалию" Латвийской церкви фразой "перепутали Божие и кесарево"

Напомним, Сейм Латвии принял поправки к закону о Латвийской православной церкви (ЛПЦ), предусматривающие её самостоятельность и независимость от Московского патриархата.

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Григорий Воронцов
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