В Координационном центре мусульман Северного Кавказа осудили автокефалию Латвийской церкви

Признание Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от Московского патриархата — противоречие всем нормам, принятым в международном праве. Об этом заявили в Координационном центре мусульман Северного Кавказа.

"В очередной раз мы становимся свидетелями нарушения, так называемыми западными странами прав и свобод простых граждан. Печально, что политически мотивированные античеловеческие решения западных стран становятся нормой. К сожалению, подобные решения теперь коснулись и религиозных деятелей, что вызывает глубокое разочарование и осуждение", — отметили в сообщении.

В организации подчеркнули, что один из принципов религиозной свободы — невмешательство государства во внутреннее управление и соблюдение определённой автономии религиозной организации.