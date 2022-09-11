В результате мощного землетрясения в Папуа – Новой Гвинее погибло минимум три человека

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в городе Вау на востоке Папуа – Новой Гвинеи. В результате стихийного бедствия погибли как минимум трое человек, ещё несколько пострадали, сообщает Associated Press.

Кадрами происходящего после землетрясения делятся жители города Вау в соцсетях. Видео © Twitter / Austrohungaro

"Как сообщил глава местного ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихий Чарли Масанж, три человека погибли из-за оползня в золотодобывающем городе Вау", — говорится в сообщении агенства.

Местные жители в соцсетях делятся кадрами происшествия. На них видно, что в городе разрушены дороги, здания и повреждены машины. Земля буквально разваливалась под ногами людей. Утверждается, что очаг сейсмособытия залегал на глубине около 10 километров. Стоит отметить, что ранее в Папуа – Новой Гвинее предупреждали об угрозе возникновения цунами, но позже власти сообщили, что опасности нет.