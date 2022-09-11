В результате мощного землетрясения в Папуа – Новой Гвинее погибло минимум три человека
Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в городе Вау на востоке Папуа – Новой Гвинеи. В результате стихийного бедствия погибли как минимум трое человек, ещё несколько пострадали, сообщает Associated Press.
Кадрами происходящего после землетрясения делятся жители города Вау в соцсетях. Видео © Twitter / Austrohungaro
"Как сообщил глава местного ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихий Чарли Масанж, три человека погибли из-за оползня в золотодобывающем городе Вау", — говорится в сообщении агенства.
Местные жители в соцсетях делятся кадрами происшествия. На них видно, что в городе разрушены дороги, здания и повреждены машины. Земля буквально разваливалась под ногами людей. Утверждается, что очаг сейсмособытия залегал на глубине около 10 километров. Стоит отметить, что ранее в Папуа – Новой Гвинее предупреждали об угрозе возникновения цунами, но позже власти сообщили, что опасности нет.
Ранее Лайф сообщал, что мощные наводнения в Пакистане унесли жизни более тысячи человек. Ливни и образовавшиеся в результате реки повредили 3451,5 километра дорог, обрушилось 149 мостов. Разрушениям подверглось почти 950 тысяч домов, более 719,5 тысячи голов скота погибло.
Twitter / Agjencia eMagic