Психолог рассказала, как без скандалов ограничить ребёнку доступ в Сеть

Чтобы ограничить ребёнку доступ в Интернет, необходимо ввести правила, которые должны соблюдать все члены семьи, в том числе и родители. Такой совет в беседе с "Газетой.ru" дала психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук.

"Поможет введение семейных правил, они могут касаться пространства или времени, свободных от цифровых устройств. Например, пользоваться гаджетами на кухне во время завтрака, обеда или ужина не разрешается. Или после 20:00 цифровые устройства должны ставиться на зарядку и доступ к ним ограничен", — объяснила эксперт.

По её словам, важно сохранить доверительные отношения с ребёнком, когда тот начинает пользоваться Интернетом. Чадо должно понимать, что в случае опасной и любой непонятной ситуации в Сети он может попросить помощи у родителей. Но если взрослые и решили установить правила, то им следует начать с себя. Токарчук подчеркнула, что не стоит ждать иного поведения в том случае, если родители предпочитают личному общению Интернет.