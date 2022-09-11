Херсон находится в полной безопасности, заявили власти региона
Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности
Херсон находится в полной безопасности. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.
Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов
"Город Херсон находится в полной безопасности. <…> На Херсонском направлении всё стабильно, всё благоприятно", — сообщил он, отметив, что Вооружённые силы Украины терпят поражение и несут значительные потери.
Ранее Лайф писал, что попытка украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области была сорвана экипажем ударного вертолёта Ми-35 Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ТАСС / Сергей Мальгавко