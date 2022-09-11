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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 09:19
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Херсон находится в полной безопасности, заявили власти региона

Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности

Херсон находится в полной безопасности. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.

Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"Город Херсон находится в полной безопасности. <…> На Херсонском направлении всё стабильно, всё благоприятно", — сообщил он, отметив, что Вооружённые силы Украины терпят поражение и несут значительные потери.

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Ранее Лайф писал, что попытка украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области была сорвана экипажем ударного вертолёта Ми-35 Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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