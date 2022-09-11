Херсон находится в полной безопасности, заявили власти региона

Херсон находится в полной безопасности. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.

Стремоусов заверил, что Херсон находится в полной безопасности. Видео © Telegram / Кирилл Стремоусов

"Город Херсон находится в полной безопасности. <…> На Херсонском направлении всё стабильно, всё благоприятно", — сообщил он, отметив, что Вооружённые силы Украины терпят поражение и несут значительные потери.