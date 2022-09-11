Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила ход голосования на нескольких избирательных участках во Владивостоке, где местные жители выбирают новый состав городской думы. По итогам посещения объекта омбудсмен отметила высокий уровень организации процедуры.

Москалькова отметила высокий уровень организации голосования на выборах во Владивостоке. Видео © Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова

"Отмечаю высокий уровень организации избирательного процесса: на участках есть все необходимые информационные материалы, трафареты для слабовидящих, предусмотрены средства индивидуальной защиты", — написала она в телеграм-канале.

В ходе визитов Москалькова также пообщалась с наблюдателями, которые рассказали, что нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Вместе с тем омбудсмен обратила внимание на прозрачность процедуры благодаря организованному видеонаблюдению, что, по её словам, крайне важно в спорных ситуациях.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчёту первых голосов единого дня голосования. Этим регионом стал Камчатский край. Там уже закрылись избирательные участки, подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени.