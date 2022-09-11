Москалькова отметила высокий уровень организации голосования на выборах во Владивостоке
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила ход голосования на нескольких избирательных участках во Владивостоке, где местные жители выбирают новый состав городской думы. По итогам посещения объекта омбудсмен отметила высокий уровень организации процедуры.
Москалькова отметила высокий уровень организации голосования на выборах во Владивостоке. Видео © Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова
"Отмечаю высокий уровень организации избирательного процесса: на участках есть все необходимые информационные материалы, трафареты для слабовидящих, предусмотрены средства индивидуальной защиты", — написала она в телеграм-канале.
В ходе визитов Москалькова также пообщалась с наблюдателями, которые рассказали, что нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Вместе с тем омбудсмен обратила внимание на прозрачность процедуры благодаря организованному видеонаблюдению, что, по её словам, крайне важно в спорных ситуациях.
Ранее Лайф сообщал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчёту первых голосов единого дня голосования. Этим регионом стал Камчатский край. Там уже закрылись избирательные участки, подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
Кадр из видео. Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова