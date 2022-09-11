Диетолог Бурякова рассказала, как приготовить диетические бургеры и шаурму

Вредные блюда из ресторанов быстрого питания прочно вошли в жизнь россиян. Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с "Тульской службой новостей" рассказала, как самостоятельно приготовить диетические бургеры, шаурму и картошку фри, которые были бы такими же вкусными.

"Для приготовления ПП-шаурмы нужно взять бездрожжевой лаваш, вместо соуса добавить сметану, горчицу или томатный соус по своему усмотрению и запечь белое мясо курицы или индейки без добавления масла. Использовать можно любые специи, однако соли должно быть минимальное количество. Далее всё просто — добавляем любимые овощи: огурцы, помидоры, листья салата, морковь и капусту", — поведала эксперт.

По словам Буряковой, такое блюдо будет содержать белки, жиры и углеводы и будет очень питательным. При этом также легко в полезную пищу можно превратить и бургеры, добавила диетолог.

"Вместо сдобного белого хлеба мы берём тёмный зерновой хлеб, вместо соуса используем ту же сметану, томатный соус или горчицу и делаем стейки из белого мяса курицы или индейки без добавления масла. Также можно добавить любимые овощи и зелень", — уточнила врач.

В случае приготовления картофеля-фри получить полезное блюдо, копирующее оригинальный рецепт, не выйдет, утверждает Бурякова. Однако можно запечь слегка подсоленные ломтики картошки в духовке на противне.