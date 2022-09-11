Первый российский регион начал подсчёт голосов на выборах

"У нас наступает 11 часов. Выведите нам, пожалуйста, Камчатку... Хотим вам это продемонстрировать, первые итоги голосования... Всё-таки это очень важный момент", — сказала Памфилова.

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.