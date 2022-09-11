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11 сентября, 08:36

Памфилова: Итоги выборов следует подводить не раньше 14 сентября

Итоги выборов губернаторов и депутатов законодательных собраний следует подводить не раньше 14 сентября, чтобы успеть рассмотреть все жалобы граждан. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Уважаемые коллеги, все вы получили моё письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов", — написала она.

По словам Памфиловой, в ЦИК трепетно и внимательно относятся к рассмотрению всех поступающих жалоб перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов. Она добавила, что времени до среды будет достаточно, чтобы граждане могли обратиться с соответствующим обращением.

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Ранее Памфилова заявила, что избирательная кампания в России проходит спокойно. По словам главы ЦИК, в течение двух дней жалобы поступили только из десяти регионов, то есть из 72 оставшихся информации о нарушениях не было.

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ТАСС / Николай Михальченко

Григорий Воронцов

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