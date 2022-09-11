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11 сентября, 08:32

Проценко заявил, что почти 95% москвичей с ковидом лечатся амбулаторно

Всего 5% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся в больницах, а остальные 95% — амбулаторно. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме, заявил журналистам главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство [случаев заболевания] протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно", — сказал он.

При этом главный врач больницы в Коммунарке подчеркнул, что меры безопасности никогда не бывают лишними. Причём это касается абсолютно всего.

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Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Светлана Оперук

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