Проценко заявил, что почти 95% москвичей с ковидом лечатся амбулаторно

Всего 5% пациентов с коронавирусом в Москве лечатся в больницах, а остальные 95% — амбулаторно. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме, заявил журналистам главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Сейчас сезон. Мы видим, что пациенты заболевают. Хорошо, что большинство [случаев заболевания] протекает в лёгкой форме, почти 95% пациентов, по нашим наблюдениям, лечатся амбулаторно", — сказал он.

При этом главный врач больницы в Коммунарке подчеркнул, что меры безопасности никогда не бывают лишними. Причём это касается абсолютно всего.