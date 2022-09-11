Жительницу Омска чуть не убило колесом от автобуса
В Омске женщину сбило отлетевшее от автобуса колесо
В центре Омска оторвавшееся от автобуса колесо сбило женщину, ожидающую транспорт на остановке. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Жительницу Омска чуть не убило колесо от автобуса. Видео © "ВКонтакте" / "Инцидент Омск"
Инцидент произошёл на остановке "Дом туриста". Во время движения у автобуса № 323, за рулём которого был 32-летний водитель, оторвалось заднее колесо и укатилось на остановку в 15 метрах от транспортного средства.
"Отсоединившееся колесо сбило одну из пассажирок, которая ждала транспорт. Пострадавшую доставили в больницу", — уточнили в пресс-службе.
Без колеса автобус проехал несколько метров, после чего остановился, оставив на асфальте длинный след. Судя по видео, женщина была довольно серьёзно травмирована, ведь для её транспортировки понадобились носилки.
Ранее Лайф рассказывал, что на маму сбитой насмерть мусоровозом девочки в Истре завели уголовное дело. Как уточняет Прокуратура Московской области в телеграм-канале, малышки переходили дорогу без сопровождения взрослых. По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").
Скрин из видео "ВКонтакте" / "Инцидент Омск"