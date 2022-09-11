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11 сентября, 08:15

Жительницу Омска чуть не убило колесом от автобуса

В Омске женщину сбило отлетевшее от автобуса колесо

В центре Омска оторвавшееся от автобуса колесо сбило женщину, ожидающую транспорт на остановке. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Жительницу Омска чуть не убило колесо от автобуса. Видео © "ВКонтакте" / "Инцидент Омск"

Инцидент произошёл на остановке "Дом туриста". Во время движения у автобуса № 323, за рулём которого был 32-летний водитель, оторвалось заднее колесо и укатилось на остановку в 15 метрах от транспортного средства.

"Отсоединившееся колесо сбило одну из пассажирок, которая ждала транспорт. Пострадавшую доставили в больницу", — уточнили в пресс-службе.

Без колеса автобус проехал несколько метров, после чего остановился, оставив на асфальте длинный след. Судя по видео, женщина была довольно серьёзно травмирована, ведь для её транспортировки понадобились носилки.

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Обложка ©

Скрин из видео "ВКонтакте" / "Инцидент Омск"

Григорий Воронцов

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