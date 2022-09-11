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11 сентября, 08:12

В России выявили 52 829 новых случаев коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 52 829. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

При этом число выздоровевших за сутки увеличилось на 37 288 и достигло 19 061 006. За всё время в РФ зафиксировали 20 066 610 случаев CoViD-19, 385 348 летальных исходов, из которых 97 — за последние 24 часа.

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Ранее Лайф рассказывал, что коронавирус готов перекинуться от людей к животным к концу года. Таким прогнозом поделился специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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Unsplash

Варвара Романова
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