10 до слёз жизненных твитов о том, каково это — быть старшим ребёнком в семье

"Быть старшим ребёнком в семье утомительно. Сначала ты растёшь и заботишься о младших братьях и сёстрах. Потом вырастаешь — и выясняется, что теперь тебе нужно беспокоиться ещё и о собственных родителях", — THOUARTCHI.

"Если девушка выросла в семье, где была старшим ребёнком, будьте уверены: психологически она сильнее любого военного", — ejvloveee.

"Когда в старшей школе мама нашла у меня наркотики в рюкзаке, она проплакала три дня, отправила меня к психологу и посадила под домашний арест на два месяца. Недавно то же самое произошло с сестрой, которая на шесть лет меня младше. Мама просто попросила её прекратить употреблять. И всё", — abbygov.

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"Когда мне нужно было определиться с факультативными занятиями в старших классах, мама сказала, мол, это даже не обсуждается и я иду на самые сложные предметы, что они предлагают. Когда пришло время моему брату выбирать, мама подошла ко мне и предложила: "Думаю, мы должны поинтересоваться у него, что ему будет интересно". Дискриминация старших детей!" — debarghya_das.

"Я купила себе машину на деньги, которые заработала сама. Плачу самостоятельно за страховку и все ремонты. Моя младшая сестра разбила две свои первые машины, пока ещё училась в школе, и за обе заплатили мои родители", — MarshaMelloh.

"Мама божилась, что у её детей никогда не будет телефонов до их тринадцатилетия. Но правило дало сбой, когда моей младшей сестре исполнилось девять лет..." — isafunnyword.

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"Вспомнила, как отреагировала мама на мою первую татуировку, которую я сделала в 18 лет. Она рыдала на весь дом и пугала, что не будет платить за колледж. В прошлом году она дала 500 баксов моему младшему брату, чтобы он сделал себе пару наколок", — emilyguelli.

"Моя сестра всего на два года младше меня. Когда мне было 16 лет и у меня был молодой человек, мать запрещала все ночёвки, секс, то-сё... Когда моя сестричка завела ухажёра в том же возрасте, мама такая типа: "Ну, конечно, иди на ночёвку!" Что?!" — phanamvs.

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"Когда я училась в старшей школе, чтобы пойти гулять с друзьями, была обязана отдраить весь дом, поменять подгузники младшим братьям и сделать всю домашку. На всё уходило минимум по часа четыре. Теперь эти засранцы подросли и вместо дел по дому просто говорят: "Мы не хотим", — и сваливают в закат. Родителям ок", — malloryhalex.