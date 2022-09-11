Ярославская область поднялась на первое место по активности ДЭГ

Ярославская область к 9 утра 11 сентября поднялась на первое место среди других регионов по явке на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Среди 36 520 зарегистрированных избирателей свои голоса отдали почти 30 тысяч человек, или 80%. Это позволило региону подняться со второго на первое место среди семи участников ДЭГ.

"К 9 утра третьего дня голосования 80% избирателей проголосовали онлайн. Это 29 351 человек. Это выше средней явки по стране по ДЭГ, которая составляет 69%. Первое место мы делим с Псковской областью", — сказал заместитель председателя комиссии Сергей Фефилин.

По словам главы облизбиркома Елены Новик, избирательные участки работают в штатном режиме, а первые два дня прошли без нарушений.