Ярославская область поднялась на первое место по активности ДЭГ
Ярославская область к 9 утра 11 сентября поднялась на первое место среди других регионов по явке на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.
Среди 36 520 зарегистрированных избирателей свои голоса отдали почти 30 тысяч человек, или 80%. Это позволило региону подняться со второго на первое место среди семи участников ДЭГ.
"К 9 утра третьего дня голосования 80% избирателей проголосовали онлайн. Это 29 351 человек. Это выше средней явки по стране по ДЭГ, которая составляет 69%. Первое место мы делим с Псковской областью", — сказал заместитель председателя комиссии Сергей Фефилин.
По словам главы облизбиркома Елены Новик, избирательные участки работают в штатном режиме, а первые два дня прошли без нарушений.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве более 1,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании. Отдать свой голос можно будет до 20:00 мск воскресенья.
Напомним: в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне будут голосовать за депутатов регионального и местного уровня: состоятся выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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