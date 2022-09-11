Политолог заявил, что Европа обвинит Россию в невыполнении планов по "зелёной энергетике"

Европейские страны не станут прислушиваться к словам экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль об ответственности за нынешний энергокризис и в результате обвинят Россию и её действия на Украине в невозможности выполнить планы по "зелёной энергетике". Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Дудчак.

"Кнайсль, конечно, права. Но вряд ли в Европе прислушаются к её словам, хотя совершенно правильные вещи говорит. <...> Они (власти стран ЕС. — Прим. Лайфа) скажут, что они из-за поведения России вынуждены отступить немного от своих планов по "зелёной энергетике", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас Кнайсль находится в положении изгнанницы из-за того, что говорит правду, ведь её даже называют агентом президента РФ Владимира Путина. Относительно "зелёной энергетики" политолог отметил, что хотя власти и выступают за чистые воду и небо, но декларируемые цели не достигаются предлагаемыми методами. А после обвинения Европы умные люди сами додумаются до истинных причин энергетического кризиса. Хотя, отметил Дудчак, не у всех есть стремление размышлять по этому поводу, ведь, например, у жителей Европы свои проблемы — оплата счетов.