Солисты Мариинского театра и "Бурановские бабушки" спели гимн РФ перед началом выборов

Единый день голосования в российских регионах начался с исполнения гимна страны. В общероссийском флешмобе приняли участие избирательные комиссии 22 регионов, солисты Мариинского театра, "Бурановские бабушки", а также детские и фольклорные коллективы, сообщает ЦИК РФ.

"Инициатива ЦИК России начинать день голосования с гимна вылилась в общероссийский флешмоб. Артисты специально записывали гимн для исполнения на избирательных участках своих регионов", — сказано в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии.

Исполнение гимна РФ членами избиркомиссий и артистами. Видео © Телеграм-канал ЦИК России

В записи участвовали республики Бурятия, Удмуртия, Коми, Северная Осетия – Алания и Карачаево-Черкесия, Свердловская, Ленинградская, Омская, Липецкая, Владимирская, Брянская, Самарская, Оренбургская, Псковская, Нижегородская, Белгородская, Амурская, Ярославская, Курская и Калининградская области, а также Красноярский, Алтайский и Пермский края.