В Италии в сентябре ожидают от ЕК предложения об ограничении цен на газ

Еврокомиссия до конца сентября представит предложения о введении общего ограничения цен на газ. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.

"Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября", — приводит его слова газета La Repubblica.

Чинголани уточнил, что Германия также поддерживает введение потолка цен, однако Правительство ФРГ желает убедиться, что эта мера не навредит какой-либо стране ЕС. По словам министра, вводить ограничения цен только на российский газ бессмысленно, ведь поставки в Европу упали по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции. В любом случае, уверен он, сигнал должен быть дан всем производителям.

"Справедливо, что Европа, как крупнейший в мире покупатель, должна помогать устанавливать цену, чтобы защитить бизнес и граждан", — добавил Чинголани.