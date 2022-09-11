В Италии в сентябре ожидают от ЕК предложения об ограничении цен на газ
Еврокомиссия до конца сентября представит предложения о введении общего ограничения цен на газ. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
"Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября", — приводит его слова газета La Repubblica.
Чинголани уточнил, что Германия также поддерживает введение потолка цен, однако Правительство ФРГ желает убедиться, что эта мера не навредит какой-либо стране ЕС. По словам министра, вводить ограничения цен только на российский газ бессмысленно, ведь поставки в Европу упали по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции. В любом случае, уверен он, сигнал должен быть дан всем производителям.
"Справедливо, что Европа, как крупнейший в мире покупатель, должна помогать устанавливать цену, чтобы защитить бизнес и граждан", — добавил Чинголани.
Ранее Лайф писал, что министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, участники встречи ограничились политическим спором, который послужил ориентиром для Еврокомиссии.
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