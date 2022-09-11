Диетолог объяснила разницу между настоящим и маркетинговым диагнозом о непереносимости лактозы

Лактазная недостаточность сегодня пользуется популярностью среди медиков, но к настоящему диагнозу о непереносимости молочного сахара она не имеет никакого отношения, ведь его на самом деле имеют только 20% россиян. По мнению врача-диетолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Натальи Гридиной, зачастую этот диагноз определяют у жителей нашей страны исходя из маркетинговых соображений.

"Сейчас лактазная недостаточность, можно сказать, в тренде в сфере медицины и околомедицинских сообществ, однако она не совсем соотносится с настоящей непереносимостью лактозы, потому что в нашей стране всего лишь 20% людей имеют этот диагноз", — сказала специалист Лайфу.

Она пояснила, что существует генетическая лактазная недостаточность, при которой организм человека с детства реагирует даже на небольшое количество молока: появляется диарея, брожение и ухудшение самочувствия. Такую непереносимость молочного сахара можно выявить, сдав тест. Однако есть и конституциональная лактазная недостаточность, когда у человека с возрастом уменьшается количество фермента, расщепляющего лактозу. Такие пациенты могут употреблять молочные и кисломолочные продукты в небольших объёмах.

Однако настоящая непереносимость лактозы выявляется сразу же. По словам диетолога, у таких людей самочувствие ухудшается сразу после употребления продуктов с этим углеводом и происходит это каждый или почти каждый раз. Чтобы убедиться, Гридина рекомендует проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и сдать тест генетический, дыхательный, эндоскопический или с забором крови.

"Я заметила связь между увеличением объёмов производства растительного молока в нашей стране и освещением вопроса лактазной недостаточности. Мне кажется, это маркетинговый ход, потому что диагноз истинной лактазной недостаточности в России имеет, как я уже говорила, всего 20% граждан, а вот в Германии их порядка 90%, так как северные люди действительно очень плохо переносят молоко", — заключила специалист.