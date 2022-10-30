Лавров заявил, что готовность Путина к переговорам с Украиной остаётся неизменной

Российский лидер Владимир Путин и руководство нашей страны по-прежнему готовы к переговорам с Украиной. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Готовность России, включая её президента, к переговорам [по Украине], она остаётся неизменной", — сказал он в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" в эфире Первого канала.

Лавров подчеркнул, что российская сторона всегда выслушает предложения Запада для снижения эскалации конфликта. В то же время он обратил внимание на то, что Москва готова рассматривать обращения лишь "с реалистичными предложениями", которые опираются на принципы равноправия и уважения интересов всех сторон.