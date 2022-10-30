The New York Times заявила, что атаку на корабли в Севастополе совершили ВСУ

Атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершили Вооружённые силы Украины. Как пишет газета The New York Times, таким образом Киев продемонстрировал "новые возможности" своего вооружения.

"Новые возможности [вооружения] были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота в Севастополе", — отмечает газета.