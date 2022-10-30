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30 октября, 10:01

The New York Times заявила, что атаку на корабли в Севастополе совершили ВСУ

Атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе совершили Вооружённые силы Украины. Как пишет газета The New York Times, таким образом Киев продемонстрировал "новые возможности" своего вооружения.

"Новые возможности [вооружения] были продемонстрированы в предрассветные часы субботы, когда украинские беспилотники нанесли удар по российскому кораблю, пришвартованному в порту Черноморского флота в Севастополе", — отмечает газета.

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Как уже писал Лайф, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Николь Вербер

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