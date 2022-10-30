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30 октября, 09:46

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи из-за гибели людей в давке

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю после гибели людей в давке в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в телеграмме главы государства.

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Напомним, трагедия произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. Появился слух, что там отдыхает некая k-pop-знаменитость, после чего люди ринулись в том направлении и оказались в западне. В числе погибших граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур.

Обложка ©

Kremlin.ru

Никита Осипов

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