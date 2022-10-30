Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи из-за гибели людей в давке

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю после гибели людей в давке в центре Сеула во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказано в телеграмме главы государства.