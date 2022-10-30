Давка в Сеуле привела к гибели трёх россиянок
Помощь пострадавшим на месте давки в Сеуле. Фото © ТАСС / AP / YONHAP
В Сеуле выросло до трёх количество россиянок, погибших в результате давки в центре города накануне вечером. Скончалась пострадавшая гражданка РФ, которая была доставлена в больницу.
"Погибшая — та, что числилась пострадавшей. Три человека [погибли]", — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом Посольства РФ в Республике Корея Дениса Абдрашикова.
Данные о гибели трёх россиянок были предоставлены диппредставительству РФ местными властями. Информации о других пострадавших или погибших не поступало.
По последним данным, погиб 151 человек, 82 пострадали. Для помощи им на место ЧП были направлены десятки бригад скорой помощи. В целом было задействовано около 1700 медиков.
Лайф рассказывал, что трагедия произошла на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула. Этот район — одно из популярных мест ночной жизни города. Там были народные гулянья по случаю Хэллоуина. Трагедия произошла, когда толпа двигалась через узкую улицу в сторону местного бара. Появился слух, что там отдыхает некая k-pop-знаменитость. Люди ринулись в том направлении и оказались в западне. Помимо россиян в числе погибших иностранцев граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана.