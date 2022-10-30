Давка в Сеуле привела к гибели трёх россиянок

В Сеуле выросло до трёх количество россиянок, погибших в результате давки в центре города накануне вечером. Скончалась пострадавшая гражданка РФ, которая была доставлена в больницу.

"Погибшая — та, что числилась пострадавшей. Три человека [погибли]", — приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом Посольства РФ в Республике Корея Дениса Абдрашикова.

Данные о гибели трёх россиянок были предоставлены диппредставительству РФ местными властями. Информации о других пострадавших или погибших не поступало.

По последним данным, погиб 151 человек, 82 пострадали. Для помощи им на место ЧП были направлены десятки бригад скорой помощи. В целом было задействовано около 1700 медиков.