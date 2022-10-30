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30 октября, 04:16

В Херсоне предупредили о подготовке ВСУ к широкомасштабному наступлению

Стремоусов: ВСУ готовятся к масштабному наступлению на Херсонскую область

Украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на Херсонскую область. Об этом РИА "Новости" заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наёмников. Но наша армия тоже стягивает силы", — пояснил Стремоусов.

Он также отметил, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.

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Ранее Стремоусов рассказал, что украинские военные уже предприняли попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном, однако она была остановлена российскими войсками.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Анатолий Симоненко

Комментарий

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Александр Белобородовсегодня в 04:44

Мнение Стремоусова это хорошо но что думают по этому поводу военноначальники

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