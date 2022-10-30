В Херсоне предупредили о подготовке ВСУ к широкомасштабному наступлению
Стремоусов: ВСУ готовятся к масштабному наступлению на Херсонскую область
Украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на Херсонскую область. Об этом РИА "Новости" заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наёмников. Но наша армия тоже стягивает силы", — пояснил Стремоусов.
Он также отметил, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.
Ранее Стремоусов рассказал, что украинские военные уже предприняли попытку наступления на Николаевско-Криворожском направлении под Херсоном, однако она была остановлена российскими войсками.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine