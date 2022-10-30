В Херсоне предупредили о подготовке ВСУ к широкомасштабному наступлению

Украинские военные могут в скором времени попытаться осуществить широкомасштабное наступление на Херсонскую область. Об этом РИА "Новости" заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Укронацисты могут предпринять попытку широкомасштабного наступления уже в ближайшее время. Ими стягиваются войска, в числе которых много наёмников. Но наша армия тоже стягивает силы", — пояснил Стремоусов.

Он также отметил, что сейчас ситуация на линии фронта держится под контролем, там выстроено несколько линий эшелонированной обороны.