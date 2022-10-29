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Опубликовано 29 октября 2022, 13:00

ВСУ безуспешно пытаются прорвать оборону союзных сил под Сватовом и Кременной

Под городами Сватово и Кременная Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону союзных сил. Однако все попытки бронегрупп ВСУ не приносят никакого результата. Об этом рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв.

"На направлении Сватово – Кременная украинские войска не прекращают попыток атаковать русские подразделения, пытаются всё больше и больше вклиниться в наши подразделения большими, малыми группами, с бронегруппой, но все их попытки становятся безуспешными", — заявил Киселёв ТАСС.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Getty Images / zabelin

Илья Суриков
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