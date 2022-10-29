Сотни исторических кадров: "Динамо" опубликовало трогательный ролик, посвящённый Льву Яшину

Футбольный клуб "Динамо" выпустил трогательное видео, посвящённое бывшему вратарю команды и сборной СССР Льву Яшину. Ролик опубликован в телеграм-канале клуба.

Видео "Динамо", посвящённое Льву Яшину. Видео © Telegram-канал ФК "Динамо" Москва

"Упорство и трудолюбие, которые не под силу другим. Победы и награды, недосягаемые даже сейчас. И любовь. Любовь к той, кому сказал: "Я уже дату назначил". Любовь к футболу, бело-голубым цветам и "Динамо", — сказано в записи.

В ролике клуб собрал сотни исторических фотографий с игровыми моментами футболиста и записями комментаторов о его игре. Одна из фраз гласит, что имя Яшина звучало практически на всех языках мира.

Стоит отметить, что бело-голубые выпустили ролик в преддверии Дня тренера, который отмечается 30 октября.